Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Pedelec

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein 43-jähriger Mann aus Rödinghausen zeigte gestern (29.06.) den Diebstahl seines Pedelecs an. Das Pedelec der Marke Cube hatte er am Mittag gegen 13.00 Uhr an einem Fahrradstellplatz am Bahnhof abgestellt und verschlossen. Der Mann kehrte um 20.45 Uhr zu dem Stellplatz zurück und bemerkte, dass Pedelec und auch Schloss entwendet worden waren. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs, das Reflektoren in den Vorder- und Hinterradspeichen hat, geben können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

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