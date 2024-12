Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Hiddenhausen (ots)

(jd) Eine 18-jährige Frau aus Rödinghausen fuhr am Mittwoch (18.12.), gegen 19.07 Uhr mit ihrem Seat auf der Bünder Straße in Richtung Herford. An der Kreuzung zur Löhner Straße ordnete sie sich auf dem linken Abbiegestreifen ein und hielt ihr Auto verkehrsbedingt an. Zeitgleich befand sich auf dem Geradeausfahrstreifen ein Mercedes, der dann plötzlich und unvermittelt nach rechts auf die Löhner Straße abbog. Beim Abbiegen scherte das Fahrzeug jedoch soweit aus, dass es mit dem Seat kollidierte. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte der bis dahin Unbekannte seine Fahrt fort und die 18-Jährige verständigte die Polizei. An der Bachstraße trafen die Beamten dann auf den Mercedes, auf dessen Fahrersitz sich ein 44-Jähriger befand, der deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme deutlich. Auf der Herforder Wache wurden entsprechende Blutproben abgenommen und der Führerschein des 44-Jährigen sichergestellt. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

