Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Lenkräder aus mehreren PKW entwendet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Zu besonders schweren Fällen des Diebstahls kam es in der Nacht zu Mittwoch (26.5.) im Bereich der Herforder Innenstadt: An insgesamt sechs Fahrzeugen schlugen der oder die bisher unbekannten Täter die hintere Scheibe ein, um sich Zugang zu dem Inneren des jeweiligen Autos zu verschaffen. Bei allen Autos handelt es sich um Fahrzeuge der Marke BMW. So stellte beispielsweise eine 26-jährige Herforderin gegen 6.30 Uhr das eingeschlagene Fenster an ihrem Auto fest, dass sie an der Straße "Am Sennebusch" geparkt hatte und informierte die Polizei. Die bisher Unbekannten haben augenscheinlich das Lenkrad samt Airbags sowie das Navigationsgerät ausgebaut. Die weiteren Autos verfügten über ähnliche Beschädigungen, auch hier fehlen die entsprechenden Teile aus dem Fahrzeuginneren. Die Autos standen an den Straßen Viehtriftenweg und Stephansweg. Die genaue Schadenssumme ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den bisher Unbekannten machen können oder im Bereich der Herforder Innenstadt etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

