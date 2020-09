Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte beschädigen Grundschule- Farbschmierereien und Sachbeschädigungen

Herford (ots)

(sls) Am Sonntagmittag (20.9.) wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz an der Grundschule Meierfeld gerufen. Im Zeitraum von Samstagabend bis zum Sonntagmorgen beschädigten bislang unbekannte Täter eine Mauer mit Graffiti und rissen mehrere Pflastersteine im Eingangsbereich aus dem Boden. Anschließend warfen sie die Pflastersteine in ein angrenzendes Buschwerk. Die Graffiti-Farbe ist nur mit erheblichen Aufwand zu entfernen, so dass ein nicht unerheblicher Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden ist. Die Polizei ist auf der Suche nach Jugendlichen, die sich am Samstagabend auf dem Gelände der Schule aufhielten, oder weiteren Zeugen, die Angaben zu den Beschädigungen machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

