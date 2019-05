Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW-Diebstahl- Multivan am Autohaus entwendet

Bünde (ots)

(sls) In der Zeit von Mittwochabend (08.05.) um 18:30 Uhr bis zum Donnerstagmorgen 09:00 Uhr wurde vom Gelände eines Autohauses an der Engerstraße in Bünde ein schwarzer VW Multivan entwendt. Das Fahrzeug im Wert von ca. 79.000 Euro stand im vorderen Bereich einer Parkplatzfläche und wurde, aus in der Reihe stehenden weiteren Pkw, gestohlen. Am Multivan waren die amtlichen Kennzeichen HF-GS899 angebracht. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des Fahrzeuges geben kann, melde sich bitte bei der Kreispolizeibehörde Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell