POL-HF: Fahndung nach Ladendieb - Unbekannter bedient sich in Auslage - bitte kreisweit veröffentlichen

Bünde (ots)

(um) Der auf dem Foto abgebildete Unbekannte ist Tatverdächtiger in einem besonders schweren Fall des Diebstahls in einem Verbrauchermarkt in Bünde. Die Kameras filmten den Mann bei dem Ladendiebstahl im Wert von etwa 300.- Euro in dem Geschäft. Die Polizei bittet in diesem Fall vom 24.09.2018, bei dem er nachmittags in die Auslage griff, um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Mann geben? Wer kennt den Mann? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten. Die Fotos sind aus rechtlichen Gründen im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abgelegt: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/buende-ladendiebstahl

