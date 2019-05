Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Mountainbike an Schulsporthalle gestohlen

Bünde (ots)

(kup) Am Mittwoch (8.5.), in der Zeit zwischen 13:00 Und 14:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Mountainbike der Marke Ghost an der Jahnstraße. Ein 15-jähriger Schüler aus Bünde hatte sein orange-schwarzes Mountainbike am Morgen an der Turnhalle einer Schule angeschlossen. Am frühen Nachmittag entdeckten Zeugen, dass es gestohlen wurde und konnten den Tatzeitraum auf eine Stunde eingrenzen. Die Täter entwendeten den Rahmen samt Hinterrad. Das angeschlossene Vorderrad mit dem Schloss ließen sie zurück. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 730 Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

