Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus KFZ - Zwei hochwertige Limousinen geöffnet und durchsucht

Vlotho (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Sonntag (5.5.), um 15:00 Uhr und Dienstag 8:00 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter zwei hochwertige Autos an der Winterbergstraße und an der Burgstraße. In einem Fall stellte ein 40-jähriger Mann seinen schwarzen Audi A6 am Sonntagnachmittag auf seinem Hof ab. Am Montagmorgen bemerkte er den Einbruch. Die Täter durchwühlten das Innere der Limousine und entwendeten eine Aktentasche, in der sich u. a. ein Laptop befand. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.200 Euro. In einem weiteren Fall öffneten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag um 8:00 Uhr, einen blauen Alfa Romeo in der Nähe des oben genannten Tatortes. Dort fanden sie zwei Brieftaschen vor, die die Täter samt Inhalt stahlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 600 Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell