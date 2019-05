Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - In der Dämmerung zusammengefahren

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (6.5.), um 5:25 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger die Lübbecker Straße stadtauswärts auf einem für beide Richtungen freigegebenen Rad- und Fußweg. Gleichzeitig fuhr ein Mann aus Bünde mit seinem Skoda Octavia auf der Stettiner Straße. Der 44-Jährige hielt an der Kreuzung zur Lübbecker Straße, um nach rechts abzubiegen. Dabei fuhr er langsam an, während gleichzeitig der Radfahrer aus Bünde von rechts kam. Der Radfahrer umfuhr den wartenden PKW der plötzlich anfuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und der Radfahrer auf seinem E-Bike stürzte, wobei er sich leicht verletzte. Er wurde mit einem eingesetzten Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro.

