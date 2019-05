Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstähle - Mehrere hochwertige Räder entwendet

Herford, Bünde (ots)

(kup/um) In der Zeit zwischen Donnerstag (2.5.), um 16:30 Uhr, und Freitag, 21:15 Uhr gab es in Herford und Bünde drei erwähnenswerte Fahrraddiebstähle. In einem Fall entwendeten bislang unbekannte Täter ein hochwertiges E-Bike der Marke Pegasus vor einer Kirche in Bünde. Eine 52-jährige Frau parkte ihr schwarz-orange Elektrorad am späten Donnerstagnachmittag auf dem Gelände an der Ringstraße. Als sie wenig später zurückkehrte, war das Pedelec samt Schloss verschwunden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro. In einem weiteren Fall gelang es unbekannten Tätern, ein Mountainbike am Bünder Bahnhof zu stehlen. Der 18-jährige Besitzer hatte sein Rad der Marke Bulls mit dem Vorderrad an einem Fahrradständer angeschlossen. Als er am späten Freitagabend zurückkehrte, war nur noch das angeschlossene Vorderrad vorhanden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 700 Euro. Einer Herforder Schülerin stahlen im Verlauf des Freitags Unbekannte ein hellblaues Mountainbike mit neongelben Streifen vom Gelände einer Schule an der Werrestraße. Die 16-jährige hatte ihr Rad der Marke GT, Modell Avalanche Elite, am frühen Morgen am Fahrradständer angeschlossen. Als sie am Nachmittag zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 769 Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Die Polizei verzeichnete im vergangenen Jahr eine Steigerung der Fahrraddiebstähle. Die Bekämpfung dieser Deliktsform ist Schwerpunkt im Sicherheitsprogramm der Polizei Herford. Helfen Sie uns bei der Bekämpfung der Fahrraddiebstähle im Kreisgebiet. Sichern Sie zum einen Ihr Gefährt entsprechend und schließen es an. Zum anderen bitten wir darum, verdächtige Personen an Fahrradabstellplätzen (z.B. an Schulen, Schwimm- und Freibädern, sonstigen Veranstaltungsgeländen, Verbrauchermärkten, Bahnhöfe, usw.) oder verdächtige Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell