POL-HF: Verkehrsunfall - Rollerfahrer fährt in parkenden PKW

(kup) Am Dienstag (7.5.), um 13:50 Uhr, fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Motorroller auf der Damaschkestraße. Am rechten Fahrbahnrand parkte gleichzeitig ein schwarzer Mitsubishi Colt. Auf Höhe einer Grundstückseinfahrt kam dem Herforder ein weiterer PKW entgegen. Der Rollerfahrer war sich nicht sicher, ob die Straßenbreite für alle Fahrzeuge ausreichen könne. Infolgedessen wich er nach rechts aus. Dabei stieß er mit dem Heck des geparkten Kleinwagens zusammen und stürzte. Ein eingesetzter Rettungswagen versorgte die leichten Verletzungen des Mannes und transportierte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro.

