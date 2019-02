Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Hoher Sachschaden auf Verbraucherparkplatz hinterlassen

Herford (ots)

(um) Am Donnerstag (14.02.) tagsüber ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an einem Verbrauchermarkt am Deichkamp. Die Fahrerin teilte den Sachverhalt am Freitagabend der Polizei mit. Demnach hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden an ihrem schwarzen Golf in Höhe von etwa 3.000.- Euro hinterlassen und ohne eine Schadensregulierung vorzunehmen, sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich einmal zu melden. Eine Spurensicherung erfolgte an dem beschädigten Fahrzeug, mit dem sich der Verursacher u.U. ermitteln lässt. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

