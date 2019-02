Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Firma - Automaten im Aufenthaltsraum aufgehebelt

Löhne (ots)

(um) Am vergangenen Wochenende stiegen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Börstelstraße ein. In einem Aufenthaltsraum brachen sie mehrere Automaten auf und entleerten die Münzkassetten, bevor sie mit der Beute fliehen konnten. Der Schaden wird mit mindestens 1.000.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

