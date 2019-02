Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - 16 Jähriger PKW-Fahrer ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

Bünde (ots)

(mas) Heute (17.02.), gegen 04.10 Uhr, kam es auf der Leisniger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 16 Jähriger aus Bünde befuhr mit einem grauen Hyundai die Leisniger Straße. Im Bereich einer Kurve kam dieser von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer eines angrenzenden Grundstücks. Der 16 Jährige Unfallfahrer blieb hierbei unverletzt. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass der 16 Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Des Weiteren bestand der Verdacht, dass dieser ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Einen Führerschein besaß er ebenfalls nicht. Der vom 16 Jährigen genutzte PKW stammt von einem Familienangehörigen, der offenbar keine Kenntnis von dem nächtlichen Ereignis hatte. An dem PKW, sowie an der Grundstücksmauer entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Bei dem 16 Jährigen wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren gegen diesen eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Unfallfahrer an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

