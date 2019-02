Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auf abbiegenden PKW aufgefahren - eine Person verletzt

Bünde (ots)

(mmb) Am Samstag (16.02.2019) um 16:50 Uhr fuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Kirchlengern an der Kreuzung Engerstraße/ Werfer Straße mit seinem VW auf das Heck einer 32-jährigen Ford-Fahrerin aus Bünde, welche hier nach links auf die Werfer Straße abbiegen wollte. Die Frau wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

