Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Fenster an Bäckereifiliale eingeschlagen

Bünde (ots)

(um) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17.02.) schlugen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe an einer Bäckerei in der Eschstraße ein. Die Einbrecher durchsuchten verschiedene Schränke in dem Verkaufsraum, bevor sie das Gebäude auf dem gleichen Weg wieder verließen. Die Polizei untersuchte den Tatort nach Spuren. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Der Schaden wird mit mindestens 500.- Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

