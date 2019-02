Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen - Mercedes und Golf am Bahnhof eingeschlagen

Rödinghausen (ots)

(um) Am Bahnhof in Bieren an der Rüschener Straße schlugen bislang unbekannte Täter die Scheiben an zwei Fahrzeugen, die gestern dort geparkt waren, ein. Ein Mercedes, dessen Beifahrerseite eingeschlagen wurde, sowie ein VW Golf sind beschädigt worden. Die Polizei geht derzeit einem Hinweis nach, bei dem Jugendliche die Scheiben gestern in der Mittagszeit eingeworfen haben könnten. Der Schaden beträgt in beiden Fällen mehrere hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

