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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Peugeot Boxer entwendet

Wassenberg-Rothenbach (ots)

Zwischen Mittwoch (22. Juli), 11 Uhr, und Donnerstag (23. Juli), 17 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Peugeot Boxer mit Heinsberger Kennzeichen, der am Grenzübergang Rothenbach an einem Restaurant abgestellt war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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