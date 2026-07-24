POL-HS: Peugeot Boxer entwendet
Wassenberg-Rothenbach (ots)
Zwischen Mittwoch (22. Juli), 11 Uhr, und Donnerstag (23. Juli), 17 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Peugeot Boxer mit Heinsberger Kennzeichen, der am Grenzübergang Rothenbach an einem Restaurant abgestellt war.
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