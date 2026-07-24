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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autofahrerin kollidiert mit Baum und verletzt sich schwer

Selfkant-Isenbruch (ots)

Am Donnerstag (23. Juli) war eine 70 Jahre alte Niederländerin mit ihrem Auto auf der Kreisstraße 1 in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs. Gegen 14.20 Uhr geriet sie möglicherweise auf Grund eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dort zunächst einen Leitpfosten und danach einen Baum, bevor sie auf einer angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche zum Stillstand kam. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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