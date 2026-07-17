Feuerwehr Weil am Rhein

Feuerwehr Weil: Feuerwehreinsatz am Umschlagbahnhof

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Weil am Rhein (ots)

Heute morgen um 06:55 Uhr wurde ein austretender Gefahrstoff am Umschlagbahnhof in Weil am Rhein gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein Container auf dem Havariebecken vorgefunden, von dem ein lösungsmittelartiger Geruch ausging.

Rasch konnte eine Ausbreitung auf die Umgebung und somit eine Gefahr für die Bevölkerung oder die Umwelt ausgeschlossen werden. Erkundungen ergaben, dass eine Abdeckung des Containers nicht vollständig geschlossen war. Nachdem diese durch unsere Einsatzkräfte geschlossen wurde, wurden nur noch geringe Messwerte festgestellt.

In dem betroffenen Container befand sich lösungsmittelhaltiger Abfall. Aufgrund der Brennbarkeit der Stoffe wurde durch ein Löschfahrzeug und ein Tanklöschfahrzeug der Brandschutz sichergestellt.

Im Einsatz waren die ehrenamtlichen Einsatzabteilungen der Feuerwehr Weil am Rhein sowie die Hauptamtlichen Kräfte, der Gerätewagen Gefahrgut der Feuerwehr Lörrach, Kräfte des DRK-Rettungsdienstes, der stv. Kreisbrandmeister Steffen Hofmann und die Polizei. Ein Notfallmanager der Bahn war ebenfalls vor Ort. Insgesamt waren ca. 50 Einsatzkräfte mit 17 Fahrzeugen unter der Leitung unserer Kommandanten Frank Sommerhalter im Einsatz.

Einsatzende war gegen 08:30 Uhr.

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