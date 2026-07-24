POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Unbekannte Personen schlugen auf der Friedrich-Ebert-Straße an einem am Fahrbahnrand geparkten und nicht zugelassenem Auto eine Scheibe ein. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Tat wurde am Donnerstagmorgen (23. Juli) gegen 09.30 Uhr von einem Zeugen entdeckt.
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