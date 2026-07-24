POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen

Selfkant-Isenbruch (ots) - Am Donnerstag (23. Juli) war eine 70 Jahre alte Niederländerin mit ihrem Auto auf der Kreisstraße 1 in Fahrtrichtung Niederlande unterwegs. Gegen 14.20 Uhr geriet sie möglicherweise auf Grund eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dort zunächst einen Leitpfosten und danach einen Baum, bevor sie auf einer angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche zum ...

mehr