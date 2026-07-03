Polizei Köln

POL-K: 260703-2-K Betrugsmasche Phantomfrachtführer: Drei Festnahmen auf frischer Tat - Polizei stellt Lkw samt Ladung sicher

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Donnerstagabend (2. Juli) drei Männer (42, 43, 50) in einer Lagerhalle in Köln-Rodenkirchen auf frischer Tat festgenommen. Die Verdächtigen sollen einen Spediteur (50) betrogen und so Waren im Wert von mehr als 200.000 Euro erlangt haben. Die Einsatzkräfte stellten einen Lkw sowie mehr als 200 Paletten mit Schreibwaren, Kosmetika und anderen Waren sicher.

Bereits vor zwei Wochen hatte der Remscheider Spediteur Anzeige erstattet, weil ausgelieferte Ware im Wert von 125.000 Euro nicht bei seinem Kunden angekommen war.

Um mögliche weitere Taten aufzuklären, stattete der 50-Jährige eine Lieferung mit einem GPS-Tracker aus. Als das Fahrzeug am Donnerstagabend ungeplant ein Lager an der Industriestraße in Köln-Rodenkirchen ansteuerte, informierte der Unternehmer umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte überprüften die Lagerhalle und nahmen die drei Tatverdächtigen fest.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen sowie zu möglichen weiteren Beteiligten und Geschädigten, dauern an.

Die Masche:

Auf digitalen Frachtenbörsen geben sich die Täter mithilfe gefälschter Dokumente und gestohlener Identitäten als seriöse Transportunternehmen aus. Sobald sie den Zuschlag für einen Auftrag erhalten, holen sie die Ware - meist hochwertige Elektronik oder Konsumgüter - mit einem Lkw direkt am Lager ab. Da die Frachtpapiere täuschend echt wirken, übergeben die Logistikmitarbeiter die Fracht im guten Glauben. Anschließend verschwinden die Betrüger mitsamt der Ladung spurlos. (ja/ts)

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