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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brennender Foodtruck auf Supermarktparkplatz
Zeugensuche

Wegberg (ots)

Gegen 3.20 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen (1. Juli) in der Straße Am Bahnhof zu einem Feuer auf einem Supermarktparkplatz aus. Beim Eintreffen standen ein Foodtruck sowie ein Einkaufswagenunterstand in Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf die Gebäudefassade eines angrenzenden Supermarktes übergegriffen. Die Wehrleute löschten die Flammen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Zur Klärung der Brandentstehung sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet oder Personen gesehen, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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