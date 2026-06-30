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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradtraining für Senioren und Enkelkinder in Gangelt

Kreis Heinsberg (ots)

Gemeinsam mit der Gemeinde Gangelt bietet Verkehrssicherheitsberater Polizeihauptkommissar Jörg Zimmermann am Mittwoch, 22. Juli ein Fahrradtraining für Senioren in Gangelt an. Ziel ist es, möglichst sicher mit Fahrrad oder Pedelec unterwegs zu sein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit einem etwa einstündigen Vortrag. Fragen zum Thema können gerne vorab eingereicht werden. Danach können die Teilnehmer ihre Geschicklichkeit mit dem Rad/Pedelec in einem Parcours unter Beweis stellen. Zum Schluss gibt es eine gemeinsame Fahrradtour (Dauer zirka zwei Stunden) rund um Gangelt, bei der beispielsweise verschiedene Gefahrenstellen abgefahren und erläutert werden. Gerne dürfen die Teilnehmer ihre Enkelkinder mitbringen, die ebenfalls im Parcours und bei der Tour den sicheren Umgang mit dem Fahrrad üben können. Wir bitten die Teilnehmer einen Fahrradhelm zu tragen. Die Teilnahme ist auf 30 Personen begrenzt. Treffpunkt ist das Infocenter Gangelt, Am Freibad 13, 52538 Gangelt. Anmeldung und Fragen richten Sie bitte an: VSB.Heinsberg@polizei.nrw.de Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihren Namen und Ihr Alter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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