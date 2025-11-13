POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Wegberg-Beeck (ots)
Am Mittwoch (12. November) drangen Einbrecher zwischen 06.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Straße Am Friedhof gewaltsam in ein Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob sie etwas stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
