POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Gangelt-Birgden (ots) - In einem REWE-Markt kam es am 12. November (Mittwoch) um kurz nach 15 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl. Nachdem drei männliche Täter mit ihrem Diebesgut den Laden verlassen wollten, wurden sie von einem Zeugen gestellt. Hierbei kam es unter anderem zu einem Handgemenge um die gestohlenen Waren. Den unbekannten Männern gelang schließlich mit einem Teil ihrer Beute die Flucht in einem weißen ...

