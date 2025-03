POL-HS: Pkw-Einbruch

Heinsberg (ots) - Heinsberg-Randerath - Einbruch in Einfamilienhaus Einbrecher drangen in der Zeit zwischen Donnerstag, 27. Februar, 11:00 Uhr und Freitag, 28. Februar, 10:23 Uhr gewaltsam in Einfamilienhaus in Heinsberg-Randerath ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein größerer Geldbetrag entwendet. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben ...

