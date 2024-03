POL-HS: Mülltonnen in Brand gesteckt

Erkelenz-Kückhoven (ots) - Am Freitag (8. März) erhielt ein Mann einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin Als Grund des Anrufs gab die Frau einen versäumten Termin des Erkelenzers an. Falls er nun der Verifizierung am Telefon sowie per Lichtbild nicht zustimmen würde, müsste man sein Konto sperren. Kurz darauf erhielt der Mann einen weiteren Anruf einer unbekannten männlichen Person, die sich als ein ...

