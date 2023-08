Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter nach sexueller Belästigung gesucht

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am 6. August (Sonntag) wurden drei minderjährige Mädchen aus Übach Palenberg gegen 16.20 Uhr auf dem Rathausplatz, vor der dortigen Kreissparkasse, durch eine männliche Person angesprochen. Die Mädchen gaben an, der Unbekannte habe sie in ein Gespräch verwickelt und versucht, mit seiner rechten Hand an die Hüfte eines der Mädchen zu fassen. Als sie zurückwich, habe er in Richtung ihrer Schulter gegriffen, woraufhin sie abermals ausweichen konnte. Kurz darauf besuchten sie eine nahegelegene Eisdiele und bemerkten beim Verlassen des Geschäftes, dass der Mann ihnen offenbar gefolgt war. Dieser fasste fasste einem der Mädchen dann an Hüfte, Oberkörper und Gesäß und einem zweiten Mädchen an das Gesäß. Als sich die Mädchen abermals entfernten, zeigte er ihnen den Mittelfinger und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung Quäkergracht davon. Der Mann war zirka 180 Zentimeter groß und hatte eine normale Statur. Er war etwa 40 Jahre alt und trug seine braunen Haare kurz geschnitten. Zudem hatte er einen braunen Bart und trug eine silberne Kette. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeanshose, einem Pullover mit einer Figur auf der Vorderseite, einer schwarzen Kappe mit rotem Logo sowie grünen Schuhen der Marke Adidas mit weißen Streifen. Er war mit einem alten Herrenfahrrad unterwegs, bei dem eine längliche Tasche an der oberen Strebe des Rahmens befestigt war. Das Rad hatte eine schwarze oder grüne Lackierung. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen oder hat das Geschehen beobachtet? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452920 0. Es ist zudem möglich, Hinweise über die Internetseite der Polizei in Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

