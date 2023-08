Übach-Palenberg (ots) - Eine 28-jährige Frau aus Übach-Palenberg fuhr am Freitag (4. August), gegen 9.50 Uhr, mit ihrem Pkw auf der Rimburger Straße in Richtung Comeniusstraße. Am Kreisverkehr Rimburger Straße/Dammstraße fuhr ein unbekannter Mann in einem Pkw mit Dürener Kennzeichen (DN-) hinter ihr aus Richtung Dammstraße/Rathausplatz in den Kreisverkehr ein ...

mehr