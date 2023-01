Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbrüche

Selfkant-Süsterseel/-Hillensberg (ots)

Am 16. Januar (Montag) kam es im Selfkant zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Zwischen 16.50 Uhr und 17.50 Uhr verschafften sich unbekannte Personen im Kleiweg, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten, Zugang zu einem Haus. Sie durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob sie etwas entwendeten, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. In der Straße Am Obersthof gelangten Einbrecher über den rückwärtigen Terrassenbereich in ein Haus. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck sowie eine Spielekonsole. Hier ereignete sich die Tat zwischen 06.30 Uhr und 18.30 Uhr.

