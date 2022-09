Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Wohnung

Erkelenz (ots)

Am Donnerstag (29. September) drangen Unbekannte zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr auf bislang unbekannte Weise am Karolingerring in eine Wohnung ein und stahlen eine Tasche mitsamt einer Geldbörse, in der sich Bargeld, Debit-Karten sowie ein Ausweis befanden.

