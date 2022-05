Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Waldbrand

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

In einem Waldstück an der Kreisstraße 5 wurde am Freitag, 29. April, gegen 22.15 Uhr, ein Brand entdeckt. Etwa 1qm Gebüsch stand in Flammen und konnte durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der bislang ungeklärten Brandursache, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

