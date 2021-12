Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zusammenstoß beim Abbiegen

Erkelenz (ots)

An der Kreuzung Goswinstraße/Kölner Straße/ Freiheitsplatz und Gerhard Welter Straße ereignete sich am Dienstag, 28. Dezember, gegen 18 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Eine 18-jährige Frau aus Erkelenz fuhr mit ihrem Pkw VW auf der Goswinstraße in Richtung Kölner Straße. Im Kreuzungsbereich bog sie nach links auf den Freiheitsplatz ab. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 34-jährigen Hückelhovenerin, die aus Richtung Kölner Straße in Richtung Goswinstraße unterwegs war. Durch den Aufprall wurden die 18-jährige Erkelenzerin sowie ihre Beifahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Hückelhovenerin sowie ein Beifahrer blieben unverletzt. Zwei ebenfalls im Fahrzeug befindliche Kinder wurden sicherheitshalber zur Abklärung des gesundheitlichen Zustandes mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell