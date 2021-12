Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte durchsuchen Pkw

Erkelenz-Hetzerath/-Houverath (ots)

An der Straße Am Loher Acker in Houverath öffneten Unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag (26. Dezember) und Montagmorgen (27. Dezember) einen parkenden Pkw und durchsuchten diesen. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Einfahrt eines Hauses. Augenscheinlich konnte nichts aus dem Fahrzeug entwendet werden.

An der Hohenbuscher Straße nahe Hetzerath schlugen unbekannte Täter am Montag (27. Dezember), zwischen 13.15 Uhr und 14.55 Uhr die Scheibe eines auf einem Parkplatz abgestellten Pkw ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie eine Reisetasche mit Schuhen. Ein Zeuge hatte im Tatzeitraum einen Mann mit einem blauen Motorroller beobachtet, der möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

