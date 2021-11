Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung nach Unfall, Zeugen gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Gegen 13.25 Uhr kam es am Montag, 15. November, am Zechenring zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer. Ein 29-jähriger Mann aus Hückelhoven war von einem Grundstück aus auf den Gehweg getreten. Ein Fahrradfahrer, der auf dem Gehweg fuhr, stieß daraufhin mit diesem zusammen, wodurch der 29-Jährige stützte und sich leicht verletzte. Der Fahrradfahrer ging den Mann verbal an. Ein vorbeifahrender Autofahrer hielt an, stieg aus seinem Auto und nahm den Hückelhovener in den Schwitzkasten. Anschließend trat der Fahrradfahrer den 29-Jährigen mehrfach, woraufhin ein Zeuge dazwischen ging und die Beteiligten trennte. Der Fahrradfahrer fuhr in Richtung des Wendehammers auf dem Zechenring davon. Der Autofahrer entfernte sich in Richtung Myhler Straße.

Laut Beschreibung handelte es sich bei dem Autofahrer um einen zirka 30-jährigen Mann mit südländischem Erscheinungsbild und kurzen Haaren. Er fuhr einen schwarzen Audi A3. Der Fahrradfahrer wurde ebenfalls als südländisch aussehend, war klein und etwa 60 Jahre alt. Er trug eine Mütze, helle Sneaker und einen kurz rasierten Bart. Bei dem Zweirad handelte es sich offenbar um ein älteres Modell.

Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei um Hinweise zur Tat oder zur Identität der Männer. Diese nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen. Auch online können Hinweise an die Polizei weitergegeben werden. Dazu kann das Hinweisportal genutzt werden, welches unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis erreichbar ist.

