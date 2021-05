Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Transporter

Gangelt-Niederbusch (ots)

Aus einem Transporter, der an der Straße Am Krümmelbach abgestellt war, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen dem 26. Mai (Mittwoch), 14 Uhr und dem 27. Mai (Donnerstag), 5.10 Uhr, verschiedene Werkzeuge. Um ins Innere zu gelangen, brachen sie eine Tür gewaltsam auf.

