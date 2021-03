Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: - Verfolgungsfahrt nach Tankbetrug -

Wassenberg/Heinsberg (ots)

Nachdem ein zunächst unbekannter Täter am 10. März (Mittwoch), gegen 9.05 Uhr, einen Tankbetrug an einer Tankstelle am Forster Weg beging, flüchtete er mit seinem weißen Pkw Seat Mii mit einem Kennzeichen aus Geilenkirchen (GK-) in Richtung Heinsberg. In der Ortschaft Unterbruch konnte er durch zivile Polizeibeamte beobachtet und in Richtung Heinsberg verfolgt werden. An der Kreuzung Karl-Arnold-Straße / Industriestraße wurde ein Streifenwagen hinzugezogen, um den Flüchtigen anzuhalten. Beim Erblicken des Streifenwagens wendete der Fahrer sein Fahrzeug und flüchtete mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Kempen. Hierbei kam es zu mehreren gefährlichen Fahrsituationen, bei denen der Flüchtige rote Ampeln mitachtete sowie rücksichtslos andere Verkehrsteilnehmer überholte. Vor Erreichen der Ortschaft Karken mussten die Polizisten die Verfolgung abbrechen, um eine weitere erhebliche Gefährdung der Allgemeinheit zu verhindern. Später konnte die Identität des Fahrers jedoch ermittelt werden. Es handelte sich um einen 21-jährigen Mann aus Geilenkirchen. Eine Anzeige gegen ihn wurde erstattet. In diesem Zusammenhang sucht das Verkehrskommissariat Heinsberg nach Zeugen, insbesondere nach Verkehrsteilnehmern, die überholt oder durch die Fahrweise des Geilenkircheners gefährdet wurden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell