Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: - Quad gestohlen -

Selfkant-Hillensberg (ots)

Ein schwarz-rotes Quad, welches an der Bergstraße stand, war in der Zeit von Mittwoch (10. März), 19.30 Uhr bis Donnerstag (11. März), 13 Uhr, das Ziel von Dieben. Diese starteten den Motor auf unbekannte Weise und flohen mit dem Quad der Marke Polaris, welches mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) ausgestattet war, über ein angrenzendes Feld in Richtung Niederlande.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell