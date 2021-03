Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Erkelenz (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend, 10. März, wie sich gegen 21.12 Uhr zwei junge Männer im Bereich einer Bushaltestelle am Schulring aufhielten. Die beiden dunkelgekleideten Personen traten dabei solange gegen eine Plexiglasscheibe des Bushaltestellenhäuschens, bis diese aus der Halterung brach. Ihre Tat filmten sie mit einem Handy und entfernten sich anschließend zu Fuß in Richtung Bauxhof. Der Zeuge beschrieb die Täter als zirka 18 Jahre alt, beide waren von schlanker Statur und zirka 170 bis 180 Zentimeter groß. Einer der beiden Männer trug eine graue Jeanshose, der Andere eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen und eine Kappe. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise zu den beiden Männern geben können. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Erkelenz, Telefon 02452 920 0.

