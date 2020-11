Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter stand plötzlich in der Wohnung und wurde verscheucht

Hückelhoven-RatheimHückelhoven-Ratheim (ots)

An der Straße Am Waldrand drang am Freitag, 27. November, gegen 20 Uhr, ein unbekannter Mann in ein Haus ein. Als der Sohn der Familie den Täter bemerkte, flüchtete dieser ohne Beute aus dem Haus und lief in unbekannte Richtung davon. Es handelte sich um einen männlichen Täter mit Halbglatze und dunklem Haaransatz. Später stellten die Bewohner fest, dass der Mann offenbar die Terrassentür aufgehebelt hatte und so ins Haus eingedrungen war. Die Polizei fertigte eine Anzeige und nahm die Ermittlungen auf.

