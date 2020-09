Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sperrmüll in Brand gesetzt

Hückelhoven (ots)

Die Feuerwehr musste in der Dr.-Eberle-Straße, in einem Wendehammer, brennenden Sperrmüll löschen, den unbekannte Täter am Mittwoch (23. September), kurz vor Mitternacht, in Brand gesetzt hatten. Durch das schnelle Eingreifen, kam es nicht zu weiteren Schäden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

