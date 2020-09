Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabel auf Bahngleise gelegt

Heinsberg-Porselen (ots)

Kurz hinter der Bahnhaltestelle Horst, in der Nähe der Straße Holzerfeld, haben am 3. September (Donnerstag), zwischen 4.50 Uhr und 7.20 Uhr, Unbekannte mehrere Kabel an zwei Überwachungssignalmasten durchtrennt und diese über die Gleise der Bahnstrecke Heinsberg-Lindern gelegt. Die Kriminalpolizei Geilenkirchen sucht jetzt nach Zeugen, die die Täter bei ihrer Tatausführung beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0, an das Kriminalkommissariat Geilenkirchen zu wenden.

