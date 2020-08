Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Brände im Kreisgebiet

Kreis Heinsberg (ots)

Am 31. August (Montag), gegen 2.50 Uhr, brannte ein Holzschuppen in Heinsberg-Porselen an der Rurtalstraße vollständig aus.

Am 29. August (Samstag), zwischen 13.30 und 13.45 Uhr, zündeten unbekannte Täter in Übach-Palenberg, auf einem Spielplatz an der Straße Am Bucksberg, einen Baum mittels Feuerwerkskörper an. Es entstand geringer Schaden am Baum.

Am 30. August (Sonntag), zwischen 16.50 und 17.05 Uhr, steckten unbekannte Täter Plastikverzierungen entlang eines Kellerabganges an der Hermann-Josef-Straße in Erkelenz-Gerderath in Brand, so dass diese schmolzen. Die Feuerwehr löschte die Brandstelle.

Am 29. August (Samstag), gegen 8.30 Uhr, gerieten eine Hecke und der daran angrenzende Zaun an der Straße In Bischofshütte in Wegberg-Bischofshütte in Brand. Beides wurde durch das Feuer beschädigt.

Am 29. August (Samstag), gegen 19.50 Uhr, legten unbekannte Täter in einem Waldstück in Hückelhoven-Ratheim, in der Nähe der Straßen Diebsweg und Schmittenweg, auf unbekannte Weise Feuer. Hierzu stapelten sie Äste an einen Baum und zündeten diese an. Es entstand an zwei Bäumen ein geringer Schaden.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher haben oder die Taten beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell