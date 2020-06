Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an Wohnhaus

Wassenberg (ots)

Ein Wohnhaus an der Straße Berliner Allee wurde zwischen 19 Uhr am Sonntag, 31. Mai und 11.20 Uhr am Montag, 1. Juni, mit Graffiti beschmiert. Die Täter beschädigten Zaun und Fassade des Hauses mit Schriftzügen. Zeugen die die Täter beobachtet haben werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

