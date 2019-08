Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 27-jährige Frau zog sich bei Sturz vom Balkon lebensgefährliche Verletzungen zu

Übach-Palenberg (ots)

Am Dienstag (20. August) suchten gegen 18.30 Uhr Beamte der Heinsberger Polizei die Wohnung einer 27-jährigen Frau im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Werkstraße auf, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Als die Frau bemerkte, dass die Polizei vor der Tür stand, wollte sie offensichtlich über den Balkon aus ihrer Wohnung flüchten. Dabei stürzte sie jedoch in die Tiefe und zog sich schwerste Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen schwebt sie weiter in Lebensgefahr. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang des Geschehens dauern weiter an.

Nachtrag am 21.08.2019: Inzwischen erreichte uns die traurige Nachricht, dass die 27-Jährige mittlerweile im Krankenhaus verstorben ist.

