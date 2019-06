Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dieselkraftstoff entwendet

Waldfeucht (ots)

Aus einem Schaufelbagger, einem Walzenzug sowie einem Kraftstoffcontainer zapften bislang unbekannte Täter etwa 650 Liter Dieselkraftstoff ab und entwendeten diesen. Um an ihre Beute in einer Baustelle an der Landstraße 228 zu gelangen, brachen sie die Fahrzeuge sowie das Schloss des Containers auf. Die Tat ereignete sich zwischen dem 28. Mai (Dienstag) und dem 3. Juni (Montag).

