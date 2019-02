Polizei Bielefeld

POL-BI: Klein-Lkw rammt Pkw

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Auf dem Ostring hat der Fahrer eines 7,5 Tonnen Lkw am Montag, 18.02.2019, bei einem Zusammenstoß einen Pkw abgedrängt.

Eine 36-jährige Bielefelderin hatte gegen 16:20 Uhr auf der Salzufler Straße an der Ampel angehalten. Sie hatte sich als Rechtsabbiegerin auf den Ostring in Richtung Eckendorfer Straße eingeordnet. Als das Ampelsignal auf Grün wechselte, fuhr sie mit ihrem Audi A 3 an.

In dem Einmündungsbereich näherte sich gleichzeitig ein Klein-Lkw MAN auf dem Ostring in Richtung Eckendorfer Straße fahrend. Der 47-jährige Fahrer übersah das rote Ampelsignal für seine Fahrtrichtung und streifte den abbiegenden Audi seitlich. Bei dem Anstoß zwischen der rechten Lkw-Seite und dem Audi, wurde der Pkw in den angrenzenden Grünstreifen gedrückt. Der Audi kam an einem Leitpfosten in dem Straßengraben und der ansteigenden Böschung zum Stillstand.

Bei dem 47-jährigen Bielefelder bemerkten Polizeibeamte Alkoholgeruch. Zudem mussten ihn die Polizisten beim Ein- und Aussteigen unterstützten. Dem Lkw Fahrer wurde in einem Bielefelder Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Die gesamte linke Fahrzeugseite, inklusive der linksseitigen Fahrzeugfront, war so stark beschädigt, dass der Audi nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Bei dem Lkw war der seitliche Unterfahrschutz beschädigt - er blieb fahrbereit. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf 35.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell