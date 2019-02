Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Mitte - Am Montag, gegen 16:20 Uhr, kam es an der Einmündung Am Zwinger/Stapenhorststraße zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Ein 75-Jähriger Bielefelder beabsichtigte mit seinem VW Käfer von der Straße Am Zwinger nach rechts stadtauswärts auf die Stapenhorststraße abzubiegen. Dabei übersah er eine auf dem Gehweg der Stapenhorststraße in Richtung stadteinwärts gehende 97-jährige Bielefelderin und erfasste diese. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Der PKW des Unfallverursachers blieb fahrbereit. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

