Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgänger angefahren - Polizei sucht Autofahrer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Beim Überqueren der Otto-Brenner-Straße hat ein anfahrender Pkw am Freitag, 15.02.2019, einen Schüler verletzt. An dem Auto sollen Herforder Kennzeichen montiert gewesen sein.

Der 16-jährige Schüler war gegen 13:30 Uhr mit einem Mitschüler unterwegs. Sie beabsichtigten, die Überquerungshilfe unterhalb der Einmündung Ehlentruper Weg in Richtung der Lutherkirche zu nutzen. Gleichzeitig kam ihnen ein Radfahrer entgegen, der die Otto-Brenner-Straße an der Stelle überquerte.

Als der Radfahrer die Fahrbahn querte, hatte ein unbekannter Autofahrer angehalten. Der 16-Jährige ging davon aus, dass der Pkw stehen bleiben würde und trat auf die Straße. In diesem Moment fuhr der Unbekannte an und traf den Schüler. Der 16-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen. Dabei drehte er sich über die Haube und landete im Anschluss wieder auf seinen Beinen.

Nach dem Anstoß mit Schüler entfernte sich das Auto in Richtung Detmolder Straße und bog anschließend an der Ampel nach links in die Schweriner Straße ab. Der 16-Jährige stand unter Schock. Später informierte er mit einem Familienangehörigen die Polizei. Er klagte dabei über Schmerzen im Beinbereich.

Hinter dem unbekannten Pkw soll sich ein weißer Van befunden haben, dessen Fahrer die Unfallsituation beobachtet haben könnte.

Die Beschreibung des unbekannten Autofahrers:

Männlich, zwischen 40 und 60 Jahre alt. Er trug einen Dreitagebart und wirkte etwas dicker.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell