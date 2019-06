Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Wassenberg (ots)

Am Montag, 3. Juni, ereignete sich gegen 16.50 Uhr auf der Roermonder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 36-jähriger Mann aus Wassenberg fuhr in Begleitung seiner schwangeren Ehefrau in einem Pkw Mazda aus Richtung Burgstraße kommend entlang der Roermonder Straße. Als er nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, musste er bremsen, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Eine 20-jährige Heinsbergerin, die mit ihrem Pkw Peugeot hinter dem Mazda in die gleiche Richtung fuhr, bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs auf. Durch den Aufprall wurden die 20-Jährige, sowie die schwangere Beifahrerin des Mazda Fahrers leicht verletzt. Beide Frauen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort nach ersten Erkenntnissen ambulant versorgt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Roermonder Straße in beide Richtungen gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

